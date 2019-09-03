شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معسكرات تعد أخضر الطائرة لـ«العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

تغادر صباح غدا (الأربعاء) بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الـ4 التي تضم إلى جانبه كلا من مصر والمغرب.

وقد أكمل المنتخب السعودي جاهزيته الكاملة من خلال إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا تخلله العديد من المباريات الودية، وكذلك معسكرين داخليين في الرياض والدمام تخللتهما تدريبات صباحية ومسائية.

وقد اختار الجهاز الفني للمنتخب السعودي 12 لاعبا للمشاركة في البطولة هم: ريان الحميدي، وتركي الزهراني، ومروان هوساوي، وحسن الكعيبي، وثويني خالد، ومنصور سعد، وظافر الدوسري، وفهد عبدالله، ورضا الشرفا، وعبدالرحمن العتيبي، وجواد آل خواهر، وهاشم اليوسف.

ويرأس البعثة عضو الاتحاد السعودي عبدالله أمين، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب التونسي محمد بن علي بن الشيخ، والإداري أيمن تازي، ومساعد المدرب الوطني خليل حجي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد حسين، والحكم المرافق سامي أمين، والإعلامي المرافق أنور العنزي.