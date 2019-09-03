شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعاقد مع كماتشو مدافع الزمالك السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية مع محمد أحمد "كماتشو" ظهير أيمن ومدافع الزمالك السابق، ضمن سياسة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد حسب احتياجات الجهاز الفنى استعدادا للموسم الجديد.

اللاعب الشاب يجيد اللعب فى أكثر من مركز من مواليد محافظة الجيزة عام 1998 حيث تم تصعيده الفريق الأول بالزمالك تحت قيادة محمد حلمى بعدما ساهم فى قيادة فرق الناشئين لأربع بطولات جمهورية أعوام 2009 ،2010 ،2013 ،2014 .

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وخاض اللاعب بقميص الزمالك مباراتين بواقع مواجهة فى الدورى وآخرى فى الكأس ، قبل أن يتم انتقاله على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر لنادى الاتحاد السكندرى الموسم قبل الماضى وقدم خلالها مستوى مميز وسجل هدف كان فى شباك الدراويش بالمباراة الافتتاحية للدورى والتى حول فيها الفريق تأخره بهدفين إلى انتصار بأربع أهداف ، لتتم اعادته بناء على طلب من مدرب الزمالك فى تلك الفترة ايناسيو.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد انهاء اجراءات ضمه بصفة رسمية.