شكرا لقرائتكم الزمالك يتعاقد لاعب السلة سامي العراقي لدعم الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، فى التعاقد مع سامي العراقي لاعب كرة السلة، والذى كان محترفًا في أحد اندية الدنمارك ولاعب بين صفوف منتخب الدنمارك أيضا وذلك لدعم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

والتقى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، باللاعب في حضور خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالنادى، وعصام عبد الحميد المدير الفني لسلة الزمالك وطارق السعيد المدير الإداري وأحمد عادل عبد الفتاح.