شكرا لقرائتكم عادل أبو جريشة:أنا أول من ارتدي قميص الأحمر من فريق الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عادل أبو جريشة لاعب الإسماعيلي السابق وأول من إنضم لصفوف النادي الأهلي موسم 1975 / 1976 أنه أول من ارتدي قميص الأحمر من فريق الإسماعيلي. تابع عادل أبو جريشة فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أنه أول من إنضم للأهلي بشكل رسمي من الإسماعيلي ولعب ضمن صفوفه ،وخلال زيارتي للإسماعيلية تقابلت مع على أبو جريشة وطلب مني العودة للإسماعيلي وعلى الفور قمت بذلك. Advertisements أكد عادل أبو جريشة أ أكد لاعب الإسماعيلي السابق أن على أبو جريشة " مثله الأعلي " وكان دائماص توجيه النصح له خلال فترة تواجده فى صفوف الدراويش.

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