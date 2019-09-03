شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يمد تعاقد عبد الرحمن مجدى لمدة خمسة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى فى تمديد تعاقد جناح الفريق الدولى الشاب عبد الرحمن مجدى لمدة خمسة مواسم مقبلة ،من أجل فرض الإستقرار و الحفاظ على عناصر الفريق المميزة القادرة على الإسهام فى منافسة الفريق على البطولات المحلية و الخارجية فى المواسم المقبلة.
مجدى قدم أداء مميز فى الموسم الماضى مع الفريق ونال إشادة الجهاز الفنى لمنتخب مصر وضمه لصفوف المنتخب الوطنى برغم صغر سنه.
وقام محمد خلف مدير إدارة للتسويق والتعاقدات بعقد جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه بالتمديد ووافق اللاعب على الفور دون أى طلبات مادية مؤكدا إحترامه لمسئولى الدراويش و إصراره على الاستمرار فى صفوف الفريق من أجل إسعاد جماهير الفريق الكبيرة.
ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والادارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل ايجابى خلال منافسات الموسم الجديد.
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