شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: حصدنا الدورى المصرى فى 67 بدون أزمات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد على أبو حريشة أسطورة النادى الإسماعيلى أن ناديه حصد بطولة الدورى المصرى الممتاز فى عام 1967 دون أن تكون هناك مشكلات.
وقال أبو جريشة خلال استضافته بقناة "تايم سبورت" أن البطولة لم تشهد أية مشكلات بالرغم من أنها كانت فى عام النكسة وحالة الحزن التى أصابت الشارع المصرى.
ويعتبر على أبو جريشة أحد اساطير اللعبة فى النادى الاسماعيلى والذى ساهم بالعديد من البطولات سواء على مستوى ناديه أو المنتخب الوطنى الأول.
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