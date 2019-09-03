شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم أوغندي لمباراة المصري ومضيفه ماليندي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصري ومضيفه ماليندي بطل زنجبار، لطاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالى

Advertisements

ويلتقي المصرى مع بطل زنجبار في ذهاب دور الـ32 الاول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، يوم 15 سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار.

ويتكون الطاقم من ماشود سالي حكما للساحة، ويعاونه المساعدان ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا، بينما سيكون ويليام أولويا حكما رابعا، ويتولى الإثيوبي بيجاشاو أسفاو مهة مراقب المباراة.