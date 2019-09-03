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أبو جريشة: الأهلي والزمالك لم يجرؤ على مفاوضات شرائى من الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل أكد على أبوجريشة نجم الإسماعيلى الأسبق أن الأهلى والزمالك لم يفاوضاه خلال فترة تألقه مع الدراويش نظرا لأن الاخير كان فى أفضل حالاته وكان ينافس الفريقين على كافة البطولات .

 

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وأضاف أبوجريشة فى تصريحات لتايم سبورت أن فترة الحرب ادت لتوقف النشاط الرياضى ومشاركة نجوم الأندية الاخرى مع بعض الأندية لإستمرار النشاط وهو ما جعله يشارك مع الأهلى امام سانتوس البرازيلى .

 

وكشف أبوجريشة أنه لم يفكر مطلقا فى ترك الإسماعيلى على الإطلاق نظرا لتواجد جيل ذهبى للدراويش فى تلك الفترة .

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