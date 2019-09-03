شكرا لقرائتكم تقوية عضلات شيكابالا استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، برنامجًا بدنيًا لمحمود شيكابالا صانع ألعاب الفريق، يقوم اللاعب بتأديته فى صالة الجيمانزيوم بالنادى، من أجل تقوية العضلات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر.

كما خاض الثلاثى فرجانى ساسى وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، تدريبات خاصة تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال، حيث قام الثلاثى بأداء تدريبات منفصلة بعد التدريبات البدنية لكل لاعبي الفريق.

وطلب ميتشو من مدرب الأحمال تجهيز الثلاثى بشكل قوي لمواجهة بيراميدز بأداء تدريب بدني بالجرى حول الملعب وزيادة معدلات اللياقة البدنية.

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كما طلب الجهاز الفني من محمد عبد السلام مدافع الفريق خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم، بعد أن أدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب مع زملائه تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال.

وتوجه عبد السلام لصالة الجيمانيزيوم لبدء تنفيذ المطلوب منه، حيث يهدف الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة بيراميدز.

وأدى محمد حسن لاعب الوسط، تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب، على هامش التدريبات الجماعية، وذلك بسبب الآلام التي يعانيها فى الركبة.