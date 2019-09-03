شكرا لقرائتكم عماد متعب يزاحم صلاح في اصطياد الأسماك الضخمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عماد متعب صورة له عبر صفحته الرسمية على انستجرام عقب اصطياده سمكة عملاقة . واعتاد عماد متعب على رحلات الصيد والقيام باصطياد أنواع غريبة من الأسماك ، بالإضافة إلى شغفه الشديد برياضة الصيد . Advertisements يذكر ان هناك عدد كبير من نجوم الكرة اتجهوا لرياضة الصيد خلال الفترة الماضية كان أخرهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى الذى قام برحلة صياحية بمدينة الغردقة قبل دخوله فى المعسكر الاخير للمنتخب قبل كاس الامم الأفريقية وقام أيضا باصطياد عدد كبير من الأسماك .

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