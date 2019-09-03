الاهلى يدرس خوض ودية أمام الجونة إستعداداً لمواجهة بطل غينيا...

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني لفريق الاهلي خوض مباراة ودية أمام فريق الجونة إستعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستواشئية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وتعاقد الاهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر وقاد الأخير أول مران للفريق أمس واليوم لتجهيز لاعبيه لخوض مباراة بطل غينيا الأستوائية. ويبحث الأهلي عن خوض مباراة ودية حتى يتعرّف فايلر بشكل قريب عن لاعبي الفريق قبل خوض أول مباراة رسميىة يوم 14 سبتمبر لذا طلب المدرب السويسري من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق تجهيز مباراة ودية وغالباً ستكون أمام فريق الجونة الذى يضم عدد كبير من لاعبي الاهلي السابقين يأتي في مقدمتهم ، إسلام محارب وعمرو بركات وأحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وباسم علي ومحمد نجيب ومحمد ناجي جدو.

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