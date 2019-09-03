شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة يحيل مسألة عدد جماهير لقاء نهائي كاس مصر للجهات الأمنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترك مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناني تحديد أعداد الجماهير فى نهائى كأس مصر إلى الجهات الأمنية. Advertisements ويقام لقاء نهائى كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز يوم 8 سبتمبر الجاري ولم يتم تحديد الملعب حتى الآن. كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خماسية اتحاد الكرة يحيل مسألة عدد جماهير لقاء نهائي كاس مصر للجهات الأمنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.