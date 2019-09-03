شكرا لقرائتكم أيمن حفنى بتيشرت مصر المقاصة بعد انتقاله من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أيمن حفنى صانع ألعاب مصر المقاصة بتيشرت مصر المقاصة بعد إتمام انتقاله بشكل رسمى من الزمالك .

وقد خاض اللاعب تدريباته مساء اليوم مع المقاصة استعدادا لدورة الجونة المقرر إقامتها فى السابع من سبتمبر الجارى على امل المشاركة مع الفريق فى تلك الدورة الودية .

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وعاد أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك السابق إلى بيته القديم مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم على سبيل البيع النهائى، ليعود الحاوى بعد غياب استمر لـ 3144، حيث كان الظهور الأخير لحفنى مع المقاصة فى 22 يناير موسم 2011، حيث واجه الفريق الفيومى النادى الأهلى وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1، إلا أن حفنى لم يسجل أو ينع أهداف فى تلك المباراة.

حفنى لعب لثلاث أندية خلال مسيرته فى الدورى العام، والتى انطلقت من نادى مصر المقاصة ليشارك فى 15 لقاء سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، قبل أن ينتقل الحاوى إلى فريق طلائع الجيش ليشارك فى 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8 .