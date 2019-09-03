شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتفق مع الزمالك لضم محمود عبد المنصف 5 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى الإسماعيلى، فى التوصل لاتفاق نهائى مع نظرائهم بالزمالك، من أجل ضم محمود عبد المنصف حارس مرمى فريق الناشئين بالقلعة البيضاء. واتفق مسئولو الناديين على ضم الإسماعيلى لمحمد عبد المنصف لمدة 5 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يُعلن الدراويش عن اتمام الصفقة فور توقيع العقود بشكل رسمى.

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