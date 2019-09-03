شكرا لقرائتكم الاتحاد السوري يعاقب خربين ويتهمه بـ"الاستخفاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الثلاثاء حرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب بسبب تكرار الاعتذار عن عدم الانضمام للتشكيلة.

وكان من المفترض أن يلتحق خربين مهاجم الهلال السعودي بتشكيلة سوريا للعب في ضيافة فيتنام يوم الخميس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكنه اعتذر لأسباب شخصية.

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وقال الاتحاد السوري في بيان : نظرا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية فقد قرر الاتحاد السوري وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خربين عدم دعوته للمنتخب بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب.

وأضاف : يحتفظ الاتحاد السوري بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته.

وسبق لخربين (25 عاما) الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2017.