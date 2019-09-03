أهم مباريات الغد الأربعاء .. مواعيد مباريات غدا في البطولات المختلفة “توقيت مباريات...

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مباراة الغد الأربعاء 4 سبتمبر 2019

المباراة التوقيت البطولة وتوقعات النتيجة جنوب السودان ضد غينيا 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة تصفيات كأس العالم أفريقيا بوروندي ضد تنزانيا 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة تصفيات كأس العالم أفريقيا أثيوبيا ضد ليسوتو 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة تصفيات كأس العالم أفريقيا

نتابع معكم مواعيد المباريات بشكل عام، وذلك في كل البطولات المختلفة، ونرصد معكم التوقعات الخاصة بالنتائج، وكذلك نرصد معكم المباريات والتوقيت الخاص بها، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض والمتابعة الدقيقة لكل الأخبار الرياضية المختلفة.

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