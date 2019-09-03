الزمالك يدعم فريق السلة بلاعب دنماركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- مراسل الخليج 365

تعاقد الزمالك مع سامي العراقي لاعب منتخب الدنمارك لدعم صفوف فريق السلة بالنادي.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي عن ضم العراقي لصفوف فريق السلة بالنادي الأبيض، دون الإعلان عن تفاصيل ومدة التعاقد.

Advertisements

ويحمل سامي العراقي الجنسيتين المصرية والدنماركية، ويبلغ اللاعب من العمر 26 عاما، ويبلغ طوله 213 سم، ويلعب في مركز السنتر.

ولعب سامي العراقي لألبورج الدنماركي لمدة موسمين ، ثم انتقل لفريق لبارتون الأمريكي، ولعب لمدة ثلاثة مواسم في فريق باسيفيك الأمريكي، قبل أن ينتقل بعد ذلك لأسبانيا، ليخوض تجربة إحتراف هناك لمدة موسمين.

وسبق للزمالك أن ضم ثلاثة لاعبين من قبل وهم مصطفى مشعل، وكريم الدهشان وإسلام سالم لتدعيم فريق السلة بالنادي، بالإضافة لتجديد عقد المحترف الأمريكي ستوجلين.