رسميًا.. الإسماعيلي يضم ثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعاقد نادي الإسماعيلي مع محمود عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك مواليد 1997 لمدة خمسة مواسم .

وشارك الحارس الجديد تدريب الإسماعيلي اليوم على ملعب الإسماعيلية الفرعي تحت قيادة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى .

يذكر أن الحارس انتقل منذ للزمالك قادمًا من أبو قير للأسمدة بعدما تولي المدرب أحمد حسام ميدو رئاسة قطاع الناشئين .

Advertisements

وقع محمد احمد كماتشو الظهير الأيمن لفريق الزمالك مواليد ١٩٩٧ على عقود الانتقال لنادي الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع اللاعب على العقود اليوم بعد رحيله عن الزمالك في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الأبيض.

ويجيد كماتشو اللعب في مركزي الظهير الايمن والمساك وسبق له وانضم للاتحاد السكندري من قبل على سبيل الإعارة .