مران الزمالك.. عودة زيزو.. تعليمات خاصة لطارق حامد.. وبرنامج بدني لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعداداً لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز، مساء يوم الأحد المقبل.

وعقد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك جلسة مع أنطونيو، مدرب الأحمال؛ حيث اتفقا على برنامج تدريبات بدنية قوية للاعبين؛ استعدادا لمباراة بيراميدز لرفع معدل اللياقة البدنية

وشهدت تدريبات الفريق عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق؛ حيث انتظم اللاعب في التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

ويغيب زيزو عن الفريق في المباراة المقبلة للإيقاف بعد طرده في لقاء الأهلي في ختام الدوري.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة توجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش تدريب اليوم؛ حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب في حضور أحمد شعبان المترجم.

ومنح ميتشو تعليمات لحامد حول بعض الأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب.

وطلب ميتشو من محمد عبد السلام مدافع الفريق خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، بعدما أدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب مع زملائه تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال.

Advertisements

وتوجه عبدالسلام لصالة الجيمانيزيوم لبدء تنفيذ المطلوب منه، و يهدف الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة بيراميدز.

وأدى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجًا بدنيًا في صالة الجيمانزيوم بالنادي بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق و لم يبدأ اللاعب التدريبات البدنية مع اللاعبين في الملعب.

وخاض شيكابالا برنامجا بدنيا قويا لتقوية العضلات والاستعداد لمباراة بيراميدز.

وأدى محمد حسن لاعب وسط الفريق تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بسبب الآلام التي يعانيها في الركبة.

وخضع حسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، بجانب أداء تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.

وخاض الثلاثي فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال، و قام الثلاثي بأداء تدريبات منفصلة بعد التدريبات البدنية لكل لاعبي الفريق.

وطلب ميتشو المدير الفني للزمالك من مدرب الأحمال تجهيز الثلاثي بشكل قوي لمواجهة بيراميدز بأداء تدريب بدني بالجري حول الملعب وزيادة معدلات اللياقة البدنية.