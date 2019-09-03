بالفيديو: محمد صلاح يقضي إجازته في دبي بعد إلغاء معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: يستغل محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، فترة التوقف الدولي ويقضي إجازته في دبي. ويأتي سفر صلاح لدبي بعد إلغاء معسكر المنتخب الوطني الأول واستبداله بمباراة للمنتخب الأوليمبي والمنتخب السعودي لعدم الاستقرار حتى الآن على مدير فني للمنتخب الأول. Advertisements صلاح سجل ثلاثة أهداف في الجولات الأربع الأولى في البريميرليج، من بينها هدفين في شباك أرسنال في أفضل لقاء للنجم المصري حتى الآن في موسمه الجديد.

صلاح سجل ثلاثة أهداف في الجولات الأربع الأولى في البريميرليج، من بينها هدفين في شباك أرسنال في أفضل لقاء للنجم المصري حتى الآن في موسمه الجديد.

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