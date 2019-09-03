الاصابات تهدد طموح بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

ضربت موجة من الاصابات نجوم فريق بيراميدز قبل ايام من المواجهة المرتقبة امام الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر له يوم 8 سبتمبر الجاري .
واشتكي نبيل عماد دونجا نجم وسطالفريق من الم في العضلية الخلفية، حيث اجري اللاعب اشعة علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم لتحديد امكانية لحاقة بمباراة الزمالك .
وفي ذات الاطار خضع الثنائي رجب بكار وايريك تراوري لفحص طبي خلال المران بعد ان اشتكي الاول من الم بالعضلة الخلفية، بينما يعاني تراوري من اصابة في كاحل القدم ون كان من المرج لحاق الثنائي بلقاء الزمالك المرتقب .
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