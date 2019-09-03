ماندزوكيتش خارج حسابات يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو سارى المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، قائمة الفريق المشارك فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الجارى 2019-2020.

وشهدت القائمة غياب 3 لاعبين، هم القائد جورجيو

كيلينى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، والتى سيغيب بسببها نحو 6 أشهر عن الملاعب، بالإضافة إلى الثنائى ايمرى كان والكرواتى ماريو ماندزوكيتش بقرار فنى من المدرب.

وكانت قرعة دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا قد أسفرت عن وقوع يوفنتوس فى المجموعة الرابعة بجانب فرق أتلتيكو مدريد الإسبانى، وباير ليفركوزن الألمانى ولوكوموتيف موسكو الروسى.