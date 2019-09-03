وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، على مقترح تجميل سور ملعب الإسماعيلية الفرعى الذى يحتضن تدريبات الفريق الأول.
وكانت مجموعة من الجماهير قد تقدمت بمقترح رسم جرافيتىيخلد تاريخ النادى الاسماعيلى ويبرز بطولاته ، وذلك من أجل استعادة المظهر الجمالى للسور وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة من أجل تفعيل دور الجماهير الإيجابى فى دعم وتشجيع النادى والمشاركة الفعالة فى النهوض بالنادى الاسماعيلى وعدم إقتصار دور الجماهير على المساندة من المدرجات فقط.
هذا ومن المقرر أن يتم استقبال مقترحات الجماهير بشأن عمليات التطوير للعمل على تنفيذها خلال القريب العاجل
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يزين سور ملعب الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.