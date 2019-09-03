الإسماعيلي يزين سور ملعب الإسماعيلية

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، على مقترح تجميل سور ملعب الإسماعيلية الفرعى الذى يحتضن تدريبات الفريق الأول.

وكانت مجموعة من الجماهير قد تقدمت بمقترح رسم جرافيتى

يخلد تاريخ النادى الاسماعيلى ويبرز بطولاته ، وذلك من أجل استعادة المظهر الجمالى للسور وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة من أجل تفعيل دور الجماهير الإيجابى فى دعم وتشجيع النادى والمشاركة الفعالة فى النهوض بالنادى الاسماعيلى وعدم إقتصار دور الجماهير على المساندة من المدرجات فقط.

هذا ومن المقرر أن يتم استقبال مقترحات الجماهير بشأن عمليات التطوير للعمل على تنفيذها خلال القريب العاجل