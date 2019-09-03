محمد صلاح في نزهه بدبي

توجه المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، الي مدينة دبي في الإمارات لقضاء راحة سلبية خلال فترة التوقف الدولي، مستغلاً الغاء معسكر المنتخب الوطني .
وآثار محمد صلاح أزمة طاحنة
وعلقيورجن كلوب المدير الفني لليفربول علي الواقعة بانه لا يوجد أزمة بين صلاح وماني، مشيراً كل لاعب لديه الحرية في اتخاذ القرار بكرة القدم سواء بالتسديد أو بالتمرير .
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