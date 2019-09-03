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محمد صلاح في نزهه بدبي

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توجه المحترف الدولي المصري محمد صلاح  لاعب فريق الانجليزي، الي مدينة دبي في الإمارات لقضاء راحة سلبية خلال فترة التوقف الدولي، مستغلاً الغاء معسكر المنتخب الوطني .
وآثار محمد صلاح أزمة طاحنة

خلال الأيام القليلة الماضية مع زميله ساديو ماني خلال مباراة بيرنلي الأخيرة في الدوري الانجليزي بعد ان ابدي النجم الدولي السنغالي غضبه عقب تغييره بسبب عدم تمرير صلاح احدي الكرات له مفضلاً التسديد علي مرمي بيرنلي .

وعلقيورجن كلوب المدير الفني لليفربول علي الواقعة بانه لا يوجد أزمة بين صلاح وماني، مشيراً كل لاعب لديه الحرية في اتخاذ القرار بكرة القدم سواء بالتسديد أو بالتمرير .

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