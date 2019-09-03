ميودراج يسيتش يكشف أسباب انسجامه السريع مع الإسماعيلي

أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى عن سعادته بالاحترافية الكبيرة التى يعمل بها المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى، مشيرا إلى أنه نجح فى تذليل كافة العقبات التى تعرضت لها منذ وصوله

لمصر.

وقال يسيتش:"اشكر أعضاء الجهاز الفنى المعاون الذى يحرص على إمدادى بكل كبيرة وصغيرة عن الفريق من أجل تكوين انطباع كامل عن الفريق فى أسرع وقت ممكن قبل

انطلاق المنافسات الرسمية".

واضاف ميودراج:"الجماهير فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى تساندنى بقوة وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق النتائج المنتظرة".

وأختتم المدرب الصربي قائلاً :"أشعر بأنى أعيش فى الإسماعيلية منذ فترة طويلة وليس منذ أيام قليلة ، الجميع يقوم بمساندتى فى مهمتى التى تعتبر تحدى جديد فى مشوارى التدريبى".