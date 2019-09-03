كواليس اليوم الأول من تدريبات الإسماعيلي بقيادة ميودراج يسيتش

قاد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، أول مران للفريق، حيث حرص على الاهتمام بالجانب النفسى مع اللاعبين.

كما ظهر الحماس على المدرب

الصربى فى تدريب التسديدات والعرضيات، حيث قام بحث اللاعبين وتحفيزهم على التألق فضلا عن التركيز على تكرار الجمل الفنية.

وبدأ ميودراج يسيتش مهمته بشكل رسمى مع الفريق ، الذى يستعد لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى منتصف سبتمبر الجارى فى دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.