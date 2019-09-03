محمد النني يحصل على البطاقة الدولية تمهيداً للمشاركة مع بشكتاش

حصل الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي، على البطاقة الدولية بعد انتقاله رسميًا للفريق بعدما تأخرت إلى الدقائق الأخير قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى السوق الأوروبية. رسميًا للفريق بعدما تأخرت إلى الدقائق الأخير قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى السوق الأوروبية. وانتقل النني لفريق بشكتاش قادمًا من أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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