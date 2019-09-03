السكة الحديد يعلن تشكيل الجهاز الفني والإداري

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي السكة بمدينة نصر والذي جاء كما يلي: 1-رئيس الجهاز والمشرف العام كابتن محمد فهيم 2-المدير الفني كابتن أشرف الصفتي 3- المدرب العام رئيس قطاع الناشئين كابتن أحمد فكري سليم 4-مدرب فريق 19سنه كابتن محمد السعيد محمد Advertisements 5-مدرب 16سنه كابتن محمد ياسر محمد 6-مدرب 14سنه كابتن أحمد فكري 7-مدرب الاكاديميه كابتن محمد لطفي 8-إداري الفريق (استاذ أشرف محمود والأستاذ طه)

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