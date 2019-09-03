رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب الزمالك

تعاقد مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية مع محمد أحمد كماتشو ظهير أيمن ومدافع الزمالك السابق ، ضمن سياسة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد حسب احتياجات الجهاز الفنى استعدادا للموسم الجديد.

وخاض اللاعب بقميص الزمالك مباراتين بواقع مواجهة فى الدورى وأخرى فى الكأس ، قبل

أن يتم انتقاله على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لنادى الاتحاد السكندرى الموسم قبل الماضى وقدم خلالها مستوى مميزا وسجل هدفا كان فى شباك الدراويش بالمباراة الافتتاحية للدورى والتى حول فيها الفريق تأخره بهدفين إلى انتصار بأربعة أهداف ، لتتم إعادته بناء على طلب من مدرب الزمالك فى تلك الفترة إيناسيو.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات ضمه بصفة رسمية.

ويجيد كماتشو اللعب فى أكثر من مركز وهو من مواليد محافظة الجيزة عام 1998 حيث تم تصعيده الفريق الأول بالزمالك تحت قيادة محمد حلمى بعدما ساهم فى قيادة فرق الناشئين لأربع بطولات جمهورية أعوام 2009 ،2010 ،2013 ،2014 .