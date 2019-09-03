صور.. أيمن حفني يشارك في تدريبات المقاصة

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انتظم أيمن حفني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، في أول مران له في فريقه الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
ووضع الجهاز الفني للمقاصة، بقيادةأحمد حسام ميدو، برنامجا بدنيا خاصا لتأهيل وتجهيز أيمن حفني بدنيا في ظل غيابه عن المشاركة مع ناديه السابق الزمالك لفترة طويلة.
وحرص لاعبو المقاصة وأفراد الجهاز الفنيللفريق على الترحيب بأيمن حفني، بعد عودته مجددا لصفوف فريقه الأول.
وعاد فريق المقاصة لتدريباته الجماعية، مساء اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام ،حيث يبدأ فترة الإعداد الاخير استعدادا لانطلاق الدوري الجديد، وقبل المشاركة في دورة الجونة الودية التي ستقام الأسبوع المقبل.
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