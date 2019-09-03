ماذا يعني شعار بطولة كأس العالم قطر 2022؟

تصميم شعار كأس العالم قطر 2022 FIFA له عدة أبعاد ورموز ذات معانٍ متعددة منها ما يتعلق بعدد الملاعب والثقافة العربية الكامنة فيه.

وبحسب ما قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث الجهة المنظمة لكأس العالم؛ فإن الشعار يرمز إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه المونديال لقطر وللمنطقة.



وتم الكشف عن الشعار في العاصمة الدوحة وفي عدد من العواصم حول العالم في الوقت عينه.



وذكرت اللجنة العليا في سلسلة تغريدات فسّرت بها الشعار؛ أنه استوحي من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.



ويرمز الرقم 8 بالإنكليزية إلى عدد ملاعب البطولة في قطر، كما يحوي الشعار على "الكَشيدَة" أحد سمات الخط العربي وتُستخدم للفصل بين الحروف لإضافة لمسة جمالية على الكلمات وتحقيق التوازن بين أطوالها.



ويتزين الشال الصوفي في قطر بزخارف مستوحاة من النقوش الشرقية العربية والآسيوية والتي ترمز لخصوصية المونديال الأول في الوطن العربي والثاني في قارة آسيا.



المصدر: بي إن سبورت شعارات المونديالات السابقة



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