قطر والفيفا يكشفان عن شعار مونديال 2022

أزيح الستار مساء اليوم الثلاثاء عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر عام 2022.



ويمثل إطلاق شعار البطولة محطة مهمة لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث -المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال- في الطريق نحو تنظيم المونديال الأول في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.



وأطلق الشعار عبر حملة رقمية متزامنة في 24 دولة بداية من الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء بتوقيت الدوحة، وعرض التصميم على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية مختلفة، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة بعدد من العواصم العالمية.



وعرض الشعار في مناطق متميزة وشهيرة، مثل: كتارا وسوق واقف وفندق الشيراتون وبرج الشعلة في العاصمة القطرية الدوحة، وأبراج الكويت في الكويت، ودار الأوبرا في العاصمة العمانية مسقط، وصخرة الروشة في بيروت، وفندق "رويال" في العاصمة الأردنية عمان، ودار الأوبرا في الجزائر، ومدينة الحمامات في تونس، وكورنيش العاصمة المغربية الرباط، وبرج بغداد وساحة التحرير بالعاصمة العراقية.



كما عرض الشعار على شاشات عملاقة في كل من نيويورك بالولايات المتحدة،والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وساو باولو في البرازيل، وسانتياغو عاصمة تشيلي، والعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



كما عرض على شاشات عملاقة في مناطق مختلفة بتركيا، ولندن، وباريس، ومحطة القطارات في العاصمة الألمانية برلين، وكذلك في مدينة ميلانو الإيطالية، والعاصمة الإسبانية مدريد، وفي العاصمة الروسية موسكو، ومومباي الهندية، وسول بكوريا الجنوبية، وفي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.



ومثلما كان اختيار موعد المباراة النهائية وختام فعاليات مونديال 2022 في 18 ديسمبر/كانون الأول بالتزامن مع احتفال قطر بعيدها الوطني، كان اختيار تاريخ اليوم موعدا للكشف عن شعار البطولة لتزامنه مع يوم تاريخي آخر هو يوم استقلال قطر.



ويشكل إطلاق شعار البطولة بداية للعد التنازلي للبطولة التي ستقام بعد نحو ثلاث سنوات بقطر في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الأول و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

المصدر: الجزيرة

