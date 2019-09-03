رياضة | مدرب المنتخب.. حسن شحاتة الأقرب تعرف على الأسماء المرشحة داخل الجهاز

يتأهب المصريين لمعرفة من هو المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، بعدما أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن المدرب سيكون وطنى وأن الحسم سيكون خلال أيام قليلة.

- المرشحين



أعلن عمرو الجناينى عن الـ 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

- الأقرب



هناك أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية الأول هو عودة حسن شحاته لتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة ويعد المعلم من أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن إستطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004.

والثانى هو الإستعانة بمدرب جديد والمتمثل فى إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والذى حقق نجاحات مع مصر المقاصة من قبل وحقق وصيف بطولة الدورى المصري.

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