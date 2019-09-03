رياضة | مدرب المنتخب.. حسن شحاتة الأقرب تعرف على الأسماء المرشحة داخل الجهاز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب.. حسن شحاتة الأقرب تعرف على الأسماء المرشحة داخل الجهاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتأهب المصريين لمعرفة من هو المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، بعدما أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن المدرب سيكون وطنى وأن الحسم سيكون خلال أيام قليلة.
- المرشحين
أعلن عمرو الجناينى عن الـ 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.
- الأقرب
هناك أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية الأول هو عودة حسن شحاته لتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة ويعد المعلم من أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن إستطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004.
والثانى هو الإستعانة بمدرب جديد والمتمثل فى إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والذى حقق نجاحات مع مصر المقاصة من قبل وحقق وصيف بطولة الدورى المصري.
- الجهاز المعاون
هناك أيضاً أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية حول المدرب العام فإذا تم إختيار حسن شحاتة كمدير فنى لمنتخب مصر سيكون المدرب العام من إختيار المعلم والأقرب فى حال عودة شحاتة هو العمل مع حمادة صدقي المدرب المساعد فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده شحاته وحقق معه البطولات وبسبب أيضاً خبرات صدقي كرجل أول بعد النجاحات التى حققها مع سموحة والمنافسة على لقب الدورى عام 2014 وتحقيق مراكز جيدة مع وادى دجلة ومع الجونة فى أخر تجاربه.
والتفكير الثانى هو فى حال إختيار شحاتة مدرب لمنتخب مصر تفكر اللجنة الخماسية فى إختيار مدرب عام يستطيع قيادة منتخب مصر فى الأعوام القادمة ولكن فى حال موافقتهم بالتنازل عن منصب الرجل الأول للرجل الثانى وأبرزهم الثنائي المرشح أحمد حسام ميدو وإيهاب جلال.
يدخل فى ترشيحات المدرب المساعد لمنتخب مصر العديد من الأسماء أبرزها ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق فى الجهاز الفنى الذى كان يقوده الأمريكى بوب برادلى ومحمد شوقي لاعب منتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبي السابق.
- مدرب الحراس
تم الإستقرار على الإستعانة بقائد مصر وحارس الفراعنة التاريخي عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى فى الجهاز الجديد للفراعنة خاصة وانه منذ عام لم يمارس كرة القدم بعد أن فسخ تعاقده مع النجوم.
- مدير المنتخب
يدخل فى ترشيحات مدير المنتخب العديد من الأسماء يعد أبرزها عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلى السابق وأحمد حسن مدير المنتخب السابق وقائد الفراعنة السابق.
وتعقد اللجنة الخماسية والمكونة من " عمرو الجناينى وجمال محمد على وأحمد عبدالله ومحمد فضل وسحر عبد الحق" عدة إجتماعات خلال الأيام المقبلة إستعداداً لإختيار مدرب الفراعنة خلفاً للمدير الفنى المكسيكى خافيير أجيري السابق الذى تم إقالته عقب خروج مصر من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.