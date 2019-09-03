رياضة | برشلونة يستخدم "حل سحري" لضم نيمار في صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستخدم "حل سحري" لضم نيمار في صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإسبانية بعد غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية عن السبب الذي جعل برشلونة يترجع في اللحظات الأخيرة عن ضم نيمار دا سيلفا في السوق الحالي، مؤكدة بأن النادي قد إكتشف بأن هناك بند وشرط جزائي في عقد نيمار دا سيلفا، ولكن هذا البند لن يتم تفعيل إلا في صيف عام 2020.

بحسب ما قالته صحيفة، موندو دبيورتيفو، فإن القوانين في الاتحاد الفرنسي، لا تشمل وجود أي بند كسر عقد في فرنسا، ولكن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تسمح للاعب بدفع ما يقارب من 170 مليون يورو تعويض لناديه، وينهي عقده، طالما انه قضى على الاقل 3 سنوات، ولم يجدد عقده مع ناديه الحالي خلال هذه المدة.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن برشلونة لن ييأس من فشل عملية ضم نيمار في الوقت الحالي، وسوف يحاول الفريق من جديد العودة إلى طاولة المفاوضات في صيف عام 2020، ولكن وقتها سيكون برشلونة يتحدث من مصدر قوة، خاصة في ظل علم إدارة باريس، بأن اللاعب يمكنه الرحيل في حالة دفع 170 مليون يورو فقط

وأشارت صحيفة موندو دبيورتيفو نفسها، بأن نادي باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع نيمار إلى برشلونة بالذات، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين إدارة النادي الكتالوني من جهة، وبين بعض المسؤولين في دولة قطر، التي ينتمي لها ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من جهة أخرى، وهذا بعدما كانت هناك شراكة بين برشلون وقطر لمدة وصلت لنحو 6 سنوات، ولكن برشلونة رفض إستكمال هذه الشراكة وقرر فسخ العقد في عام 2016.