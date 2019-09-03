رياضة | بعد خروجه من خطط لامبارد.. ويليان على رادار عملاق الكرة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خروجه من خطط لامبارد.. ويليان على رادار عملاق الكرة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، لا يفضل الإبقاء على النجم البرازيلي ويلبان بورجوس، في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لاستغلال هذه الفرصة، ومحاولة التعاقد مع ويليان من تشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجناح البرازيلي ينتهي تعاقده مع النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، وهذا ما دفع يوفنتوس للتفكير في ضمه مجانا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت "ديلي ميل" أن مسؤولي يوفنتوس سيحاولوا ضم ويليان والاتفاق معه في يناير المقبل، ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق الإيطالي في الموسم المقبل.

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن ويليان قد خرج من حسابات المدرب الجديد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، والذي لم يعتمد عليه أساسيًا في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

هذا الأمر دفع يوفنتوس للدخول في مفاوضات معه ومحاولة ضمه لصفوفه، حيث يحتاج اليوفي للتعاقد مع جناح على مستوى مميز.

واكن الجناح الأيمن البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما، قد انضم لصفوف تشيلسي في عام 2013 ولعب 295 مباراة مع الفريق الأزرق في مختلف البطولات سجل خلالهم 52 هدفا.

ويواصل مسؤولي يوفنتوس مساعيهم في ضم ويليان مجانًا، كما تم التوقيع مع العديد من اللاعبين بهذه الطريقة-بدون مقابل- بعد أن تنتهي عقودهم، وفي الميركاتو الماضي استطاع أن يفعل ذلك مع آرون رامسي من آرسنال الإنجليزي، وأدريان رابيو من باريس سان جيرمان الفرنسي.