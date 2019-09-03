رياضة | "زيدان تايه".. بالأرقام: ريال مدريد يعاني في الولاية الثانية للمدرب الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان تايه".. بالأرقام: ريال مدريد يعاني في الولاية الثانية للمدرب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثلاث مباريات فقط، مرت من عمر بطولة الدوري الإسباني، ولكنها كانت كفيلة للتأكيد على كون المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لازال لم يجد بعد نفسه في الولاية الثانية له في قيادة النادي الملكي، المدرب الشاب صاحب الثلاث ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا لم يستطيع بعد إيجاد التشيكلة التي سيلعب بها ريال مدريد في الموسم الحالي، ومع غلق الميركاتو، وعدم ضم لاعبين جديد في أخر أيام السوق إلى تشكيلة ريال مدريد، تأزم وضع زيدان بشكل أكبر، وأصبح أمام إختبار صعب للغاية من أجل قيادة سفينة الملكي إلى البطولات في هذا الموسم.

الإحصائيات تقول بأن زيدان لم يصل بعد مرحلة الثبات الفني أو الإستقرار في تشكيل الفريق، حيث لعب ريال مدريد ثلاث مباريات حتى الآن، كل مباراة كانت بتشكيلة مختلف، وطريقة لعب مختلفة تمامًا، وشارك أكثر من 17 لاعب حتى الآن في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال ثلاث مباريات فقط.

وكان ريال مدريد قد فشل في تقديم نفسه بشكل جيد في بداية هذا الموسم مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث فاز الفريق في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين تحت قيادة زيدان، ليبقي ريال مدريد في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وبفارق 4 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة، جاره إتليتكو مدريد الذي نجح تحت قيادة سيموني في أن يحقق إنطلاقة مثالية وجمع 9 نقاط من أصل ثلاث مباريات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.