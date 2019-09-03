رياضة | ليس إريكسن.. ميسي رفض ضم نجم توتنهام في الساعات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس إريكسن.. ميسي رفض ضم نجم توتنهام في الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل حدثت في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية والتي انتهت مساء الإثنين 2 سبتمبر حيثُ كان بطلها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أوقف صفقة انتقال كانت على وشك التنفيذ إلى النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن لوكاس مورا لاعب توتنهام كان قريباً للغاية من الانتقال إلى برشلونة بعدما قدم مستوى مذهل خلال مشاركته مع البارسا في دوري أبطال أوروبا ووصل بالفريق إلى المباراة النهائية ولكن خسر السبيرز وقتها من توتنهام بنتيجة 2-1.

وأوضح الصحيفة الإسبانية أن مورا لم يتردد ثانية واحد في فكرة الانتقال إلى ملعب "كانب نو" خاصةً أن ماوريسيو بوتشيتينو لا يعتمد عليه بصفة أساسية لتواجد الثلاثي الهجومي هيونج مين وكريستيان إريكسن والهداف الإنجليزي هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوكاس مورا كان يدرك تماماً بوجود فرصة كاملة للمشاركة في تشكيلة إرنستو فالفيردي مع برشلونة وأيضاً الصفقة لن تكلف الإدارة الكتالونية أكثر من مبلغ 45 مليون يورو.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي رفض انضمام لوكاس مورا مشيراً إلى أن نادي برشلونة يملك الثنائي الشاب كارليس بيريز وأنسو فاتي وبالتالي هما يقومان بعمل رائع.

ويجيد لوكاس مورا "27 سنة" العب في مركز خط الوسط الهجومي وكان قد بدأ مسيرته في بلده البرازيل مع ساو باولو قبل الانتقال بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان ثم توتنهام في عام 2013.

وكان نادي برشلونة قد دخل طوال فترة الانتقالات الصيفية في مفاوضات جادة مع البرازيلي نيمار بموافقة كبار اللاعبين في غرفة تبديل ملابس البارسا ولكن إدارة باريس سان جيرمان لم تكن جادة في فكرة التفريط في خدمات اللاعب حيثُ طلبت مبلغ كبير للتفريط في خدماته وهو ما يزيد عن 222 مليون يورو.

ويتكون خط هجوم برشلونة في الموسم الجديد من اللاعبين هؤلاء؛ "ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد - عثمان ديمبيلي" كما يملك النادي الكتالوني لاعب شاب صغير السن وهو أنسو فاتي لقد شارك في دقائق قليلة ولكنه خطف انتباه الجماهير الكتالونية.