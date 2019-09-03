رياضة | ألكسيس سانشيز يفتح النار على مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألكسيس سانشيز يفتح النار على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن النجم الدولي التشيلي ألكسيس سانشيز، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يلعب هذا الموسم بصفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة، هجومًا عنيفًا على الشياطين الحمر.

وقال سانشيز، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: : "سعدت بالانضمام لمانشستر يونايتد، لقد قلت ذلك دائماً فهو أكثر ناد فاز ببطولات في انجلترا، كان الانتقال لأرسنال مذهلاً كذلك، وكنت سعيداً هناك".

وأضاف النجم التشيلي: "لكن مانشستر يونايتد كان يتطور ويشتري لاعبين للفوز ببطولات، وأردت بالفعل الانضمام ليونايتد والفوز بكل شيء، وأنا لست نادماً على الذهاب ليونايتد". وواصل حديثه: "كنت سعيداً في مانشستر يونايتد لكني دائماً كنت أقول لأصدقائي: أريد أن ألعب. إن منحوني فرصة اللعب قدمت أقصى ما لدي، أحياناً ألعب ٦٠ دقيقة ثم لا ألعب المباراة التالية ولا أعرف لماذا!". Advertisements وبسؤواله عن سبب عدم مشاركته في المباريات الودية خلال الفترة التحضيرية في الصيف أجاب اللاعب بقوله: "كان هذا يعتمد على (قرار) المدرب. عليك توجيه هذا السؤال له".

ومن الجدير بالذكر انه قد انضم سانشيز إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم بعد 18 شهراً قضاها فى أولد ترافورد، حيث سجل خمسة أهداف فقط خلال 45 مباراة.

وقد جاء انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بعد أيام من انضمام زميله السابق فى مانشستر يونايتد، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى النيراتزورى.