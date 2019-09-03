رياضة | صراع الهدافين يشتعل مبكرًا في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع الهدافين يشتعل مبكرًا في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدوري السعودي هذا الموسم منذ بدايته صراع شرس بين نجمي خط هجوم فريق الهلال السعودي على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بالرغم من أننا في بدايات المسابقة ولكن جميع المحللين والنقاد الرياضين يرون أن هناك صراع سيولد بين النجمي على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النجمين السوري عمر خربين والفرنسي بافيتيمبي جوميز قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعب. ويعتبر الفائز الأكبر من تلك المنافسة الشرسة التي سوف تولد بين النجمين هو نادي الهلال السعودي وجمهور الفريق حيث تلك المنافسة ستكون بالطبع لمصلحة النادي. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: بافيتمبي جوميز “الهلال“: 3 أهداف عمر خربين “الهلال“: 3 أهداف نعيم السليتي “الاتفاق”: هدفين Advertisements اليو سيسيه “العدالة”: هدفين رومارينيو دا سيلفا “الاتحاد“: هدفين جوليانو دي باولا “النصر“: هدف عبدالرزاق حمدالله “النصر“: هدف فراس البريكان “النصر“: هدف كريستيان جوانكا “الشباب”: هدف



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