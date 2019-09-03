رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يكشف عن الحالة الوحيدة لبيع "بوجبا" لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يكشف عن الحالة الوحيدة لبيع "بوجبا" لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كان مؤيداً وبشدة لبيع بول بوجبا لريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

ولكن النرويجي سولشاير اشترط على إدارة الشياطين الحمر، أن يتم ذلك في وقت مبكر من الميركاتو الصيفي، وأن تكون الصفقة مقابل مبلغ كبير، ليتسنى له إعادة استثمار المبلغ بشراء لاعبين جدد لتعويض رحيل الفرنسي.

وعلى ذلك فقد أكدت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد لم يمانع مطلقًا ببيع بوجبا للنادي الملكي، أو لأي من الراغبين في التعاقد معه من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن لم يصل للنادي مبلغ يقنعهم لبيعه.

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ومن الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي بوجبا، قد ربط نفسه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وذلك على الرغم من انتهاء الميركاتو الصيفي، أمس الإثنين.