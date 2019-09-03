رياضة | حكم أوغندي لمباراة المصري وبطل زنجبار بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم أوغندي لمباراة المصري وبطل زنجبار بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مباراة المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار، إلى طاقم تحكيم أوغندي، بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني، مكون من ماشود سالي حكمًا للساحة ، ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين بالإضافة إلى وليام أولويا حكمًا رابعًا ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

ويحل المصري البورسعيدي ضيفا على ماليندي بطل زنجبار، على ستاد عمان بزنجبار، يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وأعلن نادي المصري البورسعيدي ضم عماد فتحي لاعب وسط الزمالك، فيما تم عقد وفد من المصري جلسة مع مسؤولي الزمالك لحسم الصفقة والتفاوض على ضم الظهير الأيسر بهاء مجدي. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الساحلي صورة للترحيب باللاعب المنضم حديثا للقلعة الخضراء. يذكر أن عماد فتحي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك لنادي إنبي بعدما انضم للزمالك من فريق مصر للمقاصة بطلب من إيهاب جلال المدير الفني للزمالك وقتها. Advertisements وتدرب اللاعب تحت قيادة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والزمالك وهو ما دفع المدير الفني للمصري لضم اللاعب لدرايته بقدرات اللاعب الفنية. وتمت اللصفقة يعقد وفد من نادي المصري البورسعيدي جلسة خلال الساعات المقبلة مع إدارة نادي الزمالك للاتفاق على ضم الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي لاعبا الفريق الأبيض. وتوصل المصري، لاتفاق مع الثنائي إلا أنهما لم يوقعا على العقود لحين اتفاق الناديان. ويسعى المصري لحسم الصفقة والانتهاء من ضم الثنائي خلال الجلسة التي مقرر لعقدها اليوم للحصول على توقيع اللاعبان والإعلان بشكل رسمي عن ضمهما. وحدث خلاف بين الناديين في الأيام الماضية بشأن قيمة الصفقة وطريقة السداد إلا أن جلسة اليوم قد تشهد الوصول لاتفاق مادي.

يذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع بهاء مجدي قادما من الإسماعيلي فيما انتقل عماد فتحي للزمالك من مصر للمقاصة قبل أن يخرج معارا الموسم الماضي إلى نادي إنبي. ويسعى الجهاز الفني للنادي المصري إيهاب جلال، لحسم بعض الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي في بعض المراكز، التي قد تؤثر على مشواره في بطولة الدوري والكونفيدرالية الافريقية.

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