رياضة | تحقيق سري مع حمدي النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيق سري مع حمدي النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفضل مسئولو الزمالك التحقيق مع اللاعب بشكل سري دون الإعلان عن الأمر في وسائل الإعلام للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وكان رد النقاز على أنه لم يسرب أي أخبار لأي موقع الكتروني حول هروبه وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق وقام بتبرئة نفسه بشكل كامل والتأكيد على إلتزامه الكامل مع الفريق.

وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق. Advertisements

واجتمع مسئولو الزمالك مع اللاعب عقب مباراة الاتحاد الأخيرة بجانب مواطنه فرجاني ساسي وتم إحتواء أزمة المستحقات المالية بشكل كامل.

ويحاول مسئولو النادي الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بسبب نهائي كأس مصر وضرورة تحقيق اللقب ليكون خير تعويض عن ضياع بطولة الدوري التي توّج بها النادي الأهلي.

وفي سياق آخر، استقر مسئولو الزمالك على تعديل عقد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها من قبل ونجاحه في إثبات نفسه واستمرار تألقه في الموسم الجاري، وأثنوا على قدرات اللاعب وإمكانياته، ويسعى مسئولو الأبيض لتحفيزه والشد من آزره من الناحية النفسية والمعنوية ومساواته بالفئة الأولى، ويعتبر ميتشو أن جمعة من أفضل اللاعبين داخل الفريق ويمتلك قدرات عالية وإمكانية توظيفه في أكثر من مركز سواء في الجبهة اليمنى أو كجناح ويقوم بالاعتماد عليه في هذين المركزين في المباراة الواحدة وهو ما يعتبر لاعب جوكر.

وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر على ستاد الإسماعيلية سجله مصطفى محمد بعد مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، وارتفعت أسهمه لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خلال نهائي كأس مصر بعد تطور أدائه بشكل كبير والحصول على إشادة الجميع والروح القتالية له والرغبة في إثبات نفسه داخل الملعب.

قرر مسئولو نادي الزمالك إحالة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق للتحقيق بعد أزمة المستحقات المالية الأخيرة وتعمده تسريب أحد الأخبار حول هروبه للضغط على الإدارة.