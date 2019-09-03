رياضة | صفقات نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرم نادي إيه سي ميلان الإيطالي عدة صفقات مميزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019، واعتمدت إدارة الروسونيري على تدعيم صفوف الفريق باللاعبين صغار السن، وغابت عن صفقات عملاق إيطاليا أسماء النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة.

ويحاول نادي ميلان الإيطالي استعادة بريقه وأمجاده الكروية، وذلك بعدما ابتعد عن منصات التتويج خلال السنوات الماضية، وعاني من تراجع الأداء والنتائج في بطولة الدوري الإيطالي وأصبح يتواجد في مراكز متأخرة بجدول الترتيب بعيدًا عن الصدارة التي اعتاد جمهوره التواجد فيها.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز صفقات نادي إيه سي ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية:-

1- ثيو هيرنانديز:

انضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز لنادي ميلان قادمًا من ريال مدريد الاسباني مقابل 20 مليون يورو.

2- رادي كرونيتش:

ثاني صفقات ميلان الصيفية التعاقد مع البوسني رادي كرونيتش من نادي إمبولي لمدة 4 سنوات.

3- إسماعيل بن ناصر:

ثالث صفقات ميلان كان الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط إمبولي الإيطالي بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

4- ليو دوراتي:

تعاقد ميلان أيضًا مع المدافع الشاب ليو دوراتي من نادي فلامينجو البرازيلي مقابل 11 مليون يورو.

5- رافائيل لياو:

خامس صفقات ميلان الإيطالي كان اللاعب البرتغالي رافائيل لياو والذي إنضم للفريق قادمًا من ليل الفرنسي.

Advertisements

6- آنتي ريبيتش:

تعاقد ميلان أيضًا مع المهاجم الكرواتي آنتي ريبيتش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت علي سبيل الإعارة لمدة موسمين.

7- فرانك كيسي:

نجح ميلان في حسم تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي بشكل نهائي مقابل 24 مليون يورو قادمًا من أتلانتا بعدما لعب له معارًا لمدة عامين.

** أبرز الراحلين عن ميلان الإيطالي:

- الإيطالي باتريك كوتروني: إنتقل لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي

- الإيطالي مانويل لوكاتيلي: إنتقل نهائيًا لصفوف فريق ساسولو

- الباراجوياني جوستافو جوميز: انتقل لصفوف بالميراس البرازيلي

- الكولومبي كريستيان زاباتا: انتقل لصفوف فريق جنوي الإيطالي

- الكرواتي ستيفن سميتش: انتقل لصفوف فريق هايدوك

- الإيطالي آندريا بيرتولاتشي: انتهي تعاقده مع ميلان الإيطالي ورحل "مجانا"

- الايطالي خوسيه ماوري: انتهي تعاقده مع ميلان الإيطالي ورحل "مجانا".

- الإيطالي إيجانزو أباتي: رحل عن ميلان بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده.

- الإيطالي ريكاردو مونتيليفو: رحل بعد نهاية تعاقده مع ميلان