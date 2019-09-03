رياضة | بشري سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نجم باريس سان جيرمان خارج حسابات توماس توخيل في المباراة التي سيخوضها الفريق الباريسي ضد ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر القادم في أول مباريات دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

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وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد أعلن في مارس الماضي إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لمدة 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب مباراة مانشستر يونايتد التي شهدت خروج فريقه من الشامبيونزليج.

والجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا قد أوقعت فريق ريال مدريد ضمن فرق المجموعة الأولى مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.

وفشلت محاولات إبعاد نيمار عن باريس سان جيرمان رغم رغبته في الرحيل وسط اهتمام كلاً من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة حيثُ قدم النادي الكتالوني عروضاً مغريةً من أجل اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار لاعبا في صفوف برشلونة من (2013 حتى 2017) وحسب موقع ترانسفير ماركت، فقد لعب 186 مباراة في مختلف البطولات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.