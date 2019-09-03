رياضة | صفقات تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019 وأبرز الراحلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019 وأبرز الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء موسم الإنتقالات الصيفية مُخيبًا للآمال في نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد حرمان النادي من إبرام صفقات جديدة هذا الصيف بناءًا على قرار من الإتحاد الدولي "فيفا" بسبب خرقه لوائح السن القانوني بالنسبة للتعاقدات مع اللاعبين الصغار.

واستطاع تشيلسي استعادة خدمات بعض لاعبيه العائدين من الإعارة أبرزهم:

البرازيلي ناثان (أتليتكو مينيرو) - النيجيري كينيث أوميرو (ليجانيس) - البلجيكي باتشواي (كريستال بالاس) - الصربي دانيلو بانتيتش (بارتيزان بلجراد الصربي) - كريستيان بوليسيتش (بوروسيا دورتموند) - باكايوكو (ميلان) - ماسون مونت (ديربي كاونتي).

كما نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في تفعيل بند شراء الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد لمدة 5 سنوات مقابل 24 مليون يورو.

** أبرز الراحلين عن تشيلسي الإنجليزي:

- البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)

- البرازيلي دافيد لويز (أرسنال الإنجليزي)

- الاسباني ألفارو موراتا (أتليتكو قام بتفعيل تعاقده)

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- النيجيري أولا آينا (تورينو الإيطالي)

- التشيكي توماس كالاس (بريستول سيتي)

- الانجليزي جاري كاهيل (انتهي عقده)

- الإنجليزي روبرت جرين (اعتزل نهائيًا)

- الإنجليزي تود كين (انتهي عقده)

- البرتغالي إدواردو (انتهي عقده)

** مدرب طموح:

الصفقة الأهم لنادي تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم هو تعيين النجم فرانك لامبارد مديرًا فنيًا للفريق اللندني، حيث يمتلك فكر واستراتيجية مميزة، كما أنه لديه طموحات كبيرة لتحقيقها مع البلوز خلال الفترة المقبلة، وتعلق الجماهير الزرقاء آمالا عريضة عليه لقيادة الفريق لمنصات التتويج بالموسم الحالي.