رياضة | مران الزمالك.. تعليمات خاصة لطارق حامد وعودة زيزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. تعليمات خاصة لطارق حامد وعودة زيزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وانفرد الصربي ميتشو المدير بأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل تجهيز محمد عواد وأبو جبل حارسي المرمى بالفريق لمباراة بيراميدز.

وطلب ميتشو من طاهر خوض الحارسين تدريبات إضافية خاصة، استعدادا لمباريات الموسم الجديد

وقام المدير الفني للفريق بتوجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق وذلك قبل انطلاق المران ، حيث عقد المدرب الصربي جلسة مع اللاعب في حضور أحمد شعبان المترجم.



ومنح ميتشو تعليمات لحامد حول بعض الأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب ومنح ميتشو تعليمات لحامد حول بعض الأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب وطلب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو من محمد عبد السلام مدافع الفريق خوض تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وذلك بعد أن أدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب مع زملائه تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال. وتوجه عبدالسلام لصالة الجيمانيزيوم لبدء تنفيذ المطلوب منه، حيث يهدف الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين بالشكل الأمثل قبل مواجهة بيراميدز.

وشهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق، حيث انتظم اللاعب في التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

وخضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الابيض لبرنامجا بدنيا في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.. حيث لم يبدأ اللاعب التدريبات البدنية مع اللاعبين في الملعب، حيث جاء ذلك لتقوية العضلات والاستعداد لمباراة بيراميدز. وأدى محمد حسن لاعب الزمالك تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وذلك على هامش التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بسبب الآلام التي يعانيها في الركبة. وخضع حسن لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، بجانب أداء تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم. Advertisements

وقرر الجهاز الفني للفريق إلغاء فترة الراحة التي كان من المقرر ان يحصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة الابيض والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء قرار ميتشو بعد إخطار اتحاد الكرة المصري للنادي بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل، حيث لم يتحدد موقف الملعب وحضور الجماهير، للاتفاق مع الجهات الأمنية. وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.

وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين بأنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وأن هذا الحلم لن يتحقق الا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق اول بطولاته مع الفارس الابيض، بعد ان أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد معه خلال شهر اغسطس الماضي.

وقاد ميتشو الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعا، على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل حارس مرمى زعيم الثغر التعامل معها.

في سياق متصل نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الاحمال، واتفق المدير الفني مع انطونيو على برنامج تدريبات بدنية قوية للاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية