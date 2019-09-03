رياضة | ماركا: 7 لاعبين لا يستغني عن زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: 7 لاعبين لا يستغني عن زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على تعثر ريال مدريد وعدم استقرار الفرنسي زين الدين زيدان على تشكيلة واحدة وذلك منذ بداية الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وقال الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يزال يبحث بعد أن خاض ثلاث مباريات بثلاثة فرق وثلاثة أنظمة و17 لاعباً أساسياً، حيثُ لم يجد صيغته في ريال مدريد هذا الموسم بعد أن لعب 3 مباريات في الليجا، ولم يكرر المدرب التشكيلة الأساسية حتى الآن، ضم 17 لاعبًا مختلفًا منذ البداية في المباريات الثلاث.

- المباراة الأولى:

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات قد أجبرت زيدان على الاعتماد على مجموعة محددة، لكن التغييرات قد حدثت بالفعل وبدأ بتشكيلة 4-3-3 في بالايدوس ضد سيلتا فيجو، الذي حقق فوزه الوحيد في هذا الموسم، وبدأ أورديزولا على اليمين مع إيقاف كارفخال، في حين قام فينيسيوس وبيل بمساندة بنزيما في الهجوم، فاز مدريد 3-1.

- المباراة الثانية:

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تغيرت تشكيلة الريال ضد بلد الوليد واختار 4-2-3-1 مع بداية ايسكو وخاميس عاد كارفخال إلى الفريق وسارت الأمور على ما يرام ، لكن مدريد كانت تفتقر إلى الشراسة تحول إلى 4-4-2، ولكن انتهت المباراة 1-1.

- المباراة الثالثة:

استخدم زيدان طريقة 4-4-2 في المباراة الثالثة لعب لوكا يوفيتش وبنزيما وبدأ لوكاس فاسكيز، وكذلك ميندي سارت الامور بشكل جيد ولكن وصول لوكا مودريتش في الشوط الثاني لم يساعد.

وأصبح من الواضح رغم التغييرات الكثيرة أن زيدان لديه عمود فقري بدأ كل من كورتوا وراموس وفاران وكاسميرو وتوني كروس وبيل وبنزيما في كل مباراة، على الرغم من أن اللاعب الويلزي كان لديه قدم ونصف في الصين قبل شهر.

وبدأ فيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش يوم الأحد، لكن إيدر ميليتاو ورودريجو وهازارد لا يزالون جميعهم بمنأى عنهم ، بسبب إصابة الأخيرين لم يستقر زيدان على فريق، وسوف يرغب في استخدام الفاصل الدولي لفعل ذلك بالضبط.