رياضة | عرض وهمي.. 7 حقائق لا تفوتك حول فشل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض وهمي.. 7 حقائق لا تفوتك حول فشل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت عملية نقل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة بعد أن شغلت تلك العملية الرأي العام الرياضي طوال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مساء أمس الإثنين 2 سبتمبر حيثُ بات اللاعب على مقربة من الدوري الإسباني ولكن الصفقة لم تتم وسيستمر مع النادي الفرنسي لعام آخر.

وبدأت قضية نيمار عندما سربت وسائل الإعلام رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان لعدم التأقلم مع الأجواء الباريسية بعد مرور عامين من الانتقال إلى هناك، وبالتالي يريد البرازيلي العودة مجدداً إلى برشلونة ولكن في نفس الوقت اللاعب لم يغلق الباب أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وبحثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر تقريرها عن بعض التطورات التي أدت لفشل صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة كالتالي:

1- عرض وهمي:

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن عرض برشلونة لم يكن واقعياً خاصةً أن النادي الكتالوني ليست لديه القدرة المالية على تلبية مطالب باريس سان جيرمان كما أن ما يقال حول دخول لاعبين ضمن صفقة أمر غير معقول فالنادي لم يتحدث مع أولئك اللاعبين "ديمبيلي وراكيتيتش وأومتيتي وكوتينيو" فهذه الأسماء لم ترغب في الأساس من الانضمام إلى باريس سان جيرمان ولا يمكن تجاهل أن العرض الأول الرسمي الذي تم تقديمه كان يوم 27 أغسطس.

2- جريزمان أم نيمار!

لم تضع إدارة برشلونة نيمار كهدف في الفترة الصيفية خاصةً أن هناك نية لضم جريزمان من أتلتيكو مدريد ودفع مبلغ 120 مليون يورو وبالتالي فالصفقتين "غير متوافقين" ولا يمكن القيام بهما في وقت واحد.

3- وعد الرئيس:

أشارت "ماركا" إلى أن إدارة برشلونة بقيادة جوسيب بارتوميو قد أخبرت اللاعبين الكبار في الفريق بأنهم سيبذلوا أقصى ما لديهم من أجل ضم نيمار جاء ذلك حتى قبل التوقيع مع جريزمان ولكن بعد ذلك لم تكن الأخبار مطمئنة بخصوص الصفقة لأنها أصبحت شبه مستحيلة.

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4- رغبة نيمار:

التزم نيمار برغبته الصريحة وأبلغ إدارة باريس بأنه يريد الذهاب إلى برشلونة متجاهلاً العروض الأخرى ولكن البرازيلي بات حذراً في الأيام القليلة الماضية عندما علم أن عرض الكتالونيين ليس كافياً والصفقة باتت شبه مستحيلة.

5- بارتوميو يعرف خطة باريس:

كان رئيس برشلونة يعرف جيداً أن مستقبل نيمار في يد أمير قطر وناصر الخليفي ولذلك لم يذهب إلى فرنسا عند بدء المحادثات كما أنه لا يملك أموال كافية للدخول في الصفقة بجدية مع نية باريس في الحصول على أكثر من 222 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

6- ديميبلي هو الجاني؟!

وضع نادي برشلونة لاعبه الشاب ضمن اللاعبين الذين يمكن أن يتم الاستغناء عنهم مقابل ضم نيمار ولكن جاء ذلك في ظل عدم الحديث مع اللاعب لمعرفة رأيه في إمكانية الرحيل إلى باريس من عدمه.

7- راكيتيتش ومعاملة سيئة:

لا يزال إيفان راكيتيتش يشعر بالأسف الشديد بعدما تم وضعه ضمن الخيارات للتبادل في صفقة نيمار رغم رغبته في البقاء مع برشلونة فقد تم التعامل مع اللاعب على أنه "سلعة".