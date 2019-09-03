انت الان تتابع مانشستر يونايتد يتحرك لتحصين نجمه من خطر زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بول بوغبا

يرى تقرير صحفي أن مانشستر يونايتد استهل مبكراً حملة تحصين نجم الفريق من أطماع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، فيما يأمل "الميرنغي" في استخدام ورقة قوية بهدف إقناع إدارة "الشياطين الحمر" بالتخلي عن متوسط ميدان الفريق.

تثير موهبة بول بوغبا الكروية إعجاب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إذ يرى المدرب الفرنسي أن مواطنه هو القطعة الناقصة في كتيبة "الأبيض الملكي"، التي فقدت الكثير من بريقها وخرجت خاوية الوفاض في الموسم الماضي.

وضغط "الميرنغي" بقوة من أجل الظفر بخدمات بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية، إلاّ أن مانشستر يونايتد رفض التفريط في خدمات نجمه، الذي يُعد دعامة أساسية في مشروع مدرب "الشياطين الحمر" سولسكاير.

ويبدو أن مانشستر يونايتد، يرغب مبكراً في تحصين نجمه من أطماع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن إدارة "الشياطين الحمر" بدأت التحرك من الآن، بهدف ضمان بقاء بول بوغبا مع الفريق لفترة أطول.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يريد تمديد عقد بول بوغبا، والذي ينتهي صيف سنة 2021، وأضافت أن إدارة "الشياطين" الحمر اقترحت على الدولي الفرنسي تمديد عقده لسنة إضافية.

من جهة أخرى، أوردت صحيفة "سبوت" أن ريال مدريد لم يستسلم بعد في صفقة بول بوغبا، إذ يفكر "الميرنغي" في إدراج لاعبه غاريث بيل في صفقة تبادلية يحصل من خلاله على خدمات بول بوغبا في أقرب وقت ممكن.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه رغم تألق غاريث بيل مؤخراً من ريال مدريد، وتسجيله ثنائية في شباك فياريال إلاّ أن "الميرنغي" ما يزال يرغب في التخلص من الدولي الويلزي، لاسيما وأن مانشستر يونايتد من الفرق المهتمة بالحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى القوية.