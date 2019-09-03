شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تخاطب (الفيفا) من أجل إستضافة كأس العالم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 من 24 إلى 32 منتخبا عقب بطولة العالم في العام الحالي 2019 في فرنسا حيث تم فتح الباب للترشح لاستضافة النسخة المقبلة.

وتقدمت 8 اتحادات لاستضافة البطولة المقبلة وهي البرازيل والأرجنتين واستراليا واليابان وكولومبيا ونيوزيلاند وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية التي تنوي التقدم بملف تنظيم مشترك للبطولة مع جارتها كوريا الشمالية.

و كانت القائمة الأخيرة خاليه من بلجيكا التي قدمت ملفها لاستضافة البطولة الشهر الماضي وكذلك بوليفيا.

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وأضافت الفيفا في بيان يوم الثلاثاء «فيفا» أرسل تحديثا بوثائق عروض استضافة كأس العالم للسيدات للاتحادات الثمانية التي أمامها حتى 13 ديسمبر المقبل لتقديم ملف الاستضافة وخطاب موقع بالموافقة على الاستضافة وكافة الوثائق الأخرى المطلوبة، حتى اخر موعد لتقديم العروض أي اتحاد لديه الرغبة في الانضمام للاتحادات المرشحة حاليا سيسمح له بذلك على أن يسجل ترشحه لدى الفيفا.

وتعهد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة في نهاية بطولة العالم الحالي التي توجت الولايات المتحدة بلقبها لترفع رصيدها القياسي للفوز بالبطولة إلى أربعة ألقاب.

وزاد الاهتمام بمباريات السيدات حيث تحطمت الأرقام القياسية للبث التلفزيوني خلال نسخة العالم الحالي التي أقيمت في فرنسا خلال يونيو حزيران ويوليو تموز الماضيين.

وشاهد 59 مليون شخص تقريبا حول العالم فوز فرنسا على منتخب البرازيل المرشحة لاستضافة كأس العالم 2023 في دور الستة عشر لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة قدم للسيدات على الإطلاق.

وسيجري الفيفا عملية تفتيش رسمية على الدول المرشحة لاستضافة البطولة خلال شهري يناير كانون الأول وفبراير شباط 2020 ومن المتوقع اختيار الدولة المضيفة في مايو ايار من العام ذاته